Власти ответили на жалобы по поводу дорогого бензина, поступившие от Российского топливного союза, который объединяет независимые АЗС. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что оптовые цены на топливо стабилизировались, уже несколько недель снижаются, а рост цен в рознице не превышает инфляцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Армена Ханяна.

По его словам, в настоящее время объем предложения бензина на бирже составляет около 19 процентов, а дизельного топлива — около 10 процентов. Обе цифры выше обязательной нормы в 10 и 6 процентов соответственно. Этот фактор способствовал стабилизации ситуации с ценами на рынке топлива, считает Ханян.

Ранее топливный союз пожаловался на рост мелкооптовых цен на бензин, из-за которого владельцы независимых АЗС вынуждены устанавливать ценник на своих заправках выше, чем у крупных производителей. В результате независимые заправки, на которые в России приходится 60 процентов всех АЗС, оказались в проигрышном положении по отношению к крупным конкурентам и лишаются клиентов.

В топливном союзе пояснили, что, например, из-за скачка внутреннего туризма спрос на бензин и дизель растет быстрее производства. В организации попросили ФАС посодействовать увеличению производства и поставок топлива, усилить контроль за нормативами продаж бензина и дизеля на бирже и поспособствовать скорейшей отмене запрета на импорт дешевого сырья из-за рубежа или ограничить рост цен в мелком опте.

Ханян заявил, что в предложении топливного союза нет ничего принципиально нового. По его словам, решение о повышении нормативов продаж топлива на бирже приняли задолго до обращения, а просьба ФАС и Минэнерго рассмотреть вопрос отмены запрета на импорт дешевого топлива уже направлена в российское правительство.