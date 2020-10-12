Министерство финансов России нашло способ привлекать граждан к багоустройству. Ведомство намерено развивать практику инициативного бюджетирования.

«Граждане сами указывают властям, на решение каких проблем надо тратить деньги, следят за качеством работ, а потом больше ценят и берегут созданные при их участии объекты», — пишет газета «Ведомости».

По данным издания, что такой подход является одним из наиболее эффективных способов привлечения граждан к распределению денег из местных и региональных бюджетов для решения актуальных проблем.

Инициативное бюджетирование, как отмечается, впервые появилось в 1980-х годах в Бразилии, а сейчас применяется в 1700 городах 40 стран. В РФ такая практика впервые была применена в селах Ставропольского края в 2007 году. Позже этот инструмент поддержали «Единая Россия» и Объединенный народный фронт. С 2015 года в стране на базе Научно-исследовательского финансового института Минфина работает Центр инициативного бюджетирования. В 2019 году россияне вложили 1,2 млрд рублей в благоустройство территорий.