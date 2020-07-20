В России с 20 июля заработала программа правительства, позволяющая перевести машину с бензина на газ с большой скидкой. Решившим отказаться от бензина выдадут субсидию на покупку и установку газобаллонного оборудования. В целом, субсидия должна покрыть 90% затрат на переход на газ. Программу задумали, чтобы поддержать газовую отрасль за счет водителей, которым пообещали экономию на топливе. Газ действительно дешевле бензина в 2–3 раза, но в его использовании есть большие риски.

Фото: intergasservice.ru

Программа стимулирования перевода машин на газомоторное топливо на законодательном уровне действует с прошлого года. Сейчас ее обновили, увеличив размер скидки. Теперь государство будет компенсировать 60% от стоимости перевода (раньше 30%), а еще 30% заплатит главный бенефициар программы — «Газпром газомоторное топливо». Переоборудование машины под газ обходится в среднем в 60–90 тыс. рублей: половина уходит на покупку оборудования и столько же на установку. Соответственно, со скидкой оно будет стоить для конкретного потребителя 6–9 тыс. рублей. Насколько быстро окупится такая модернизация, зависит от того, как много ездит водитель. Обычно газовые баллоны устанавливают в грузовых машинах, маршрутках, такси. В Москве, к примеру, бензин АИ-92 стоит около 32 рублей, АИ-95 дороже — 43 рубля, а литр метана — 15 рублей. При таких ценах перевод машины на газ окупает себя через 10–20 тыс. километров пробега.

При этом правительственная программа субсидирует только переход на КПГ — сжатый природный газ метан. Кроме него существуют еще пропан-бутановые смеси, но на них скидки не будет. Метан хранится в сжиженном виде под большим давлением, пропан-бутан — в жидком. Второй чуть дороже, но популярнее, говорит член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Рустам Танкаев. «Установить баллоны для пропан-бутана можно на любые машины — легковые и грузовые. Продаются даже новые автомобили с такими системами. А вот баллоны с метаном очень большие и тяжелые. Метановых заправок мало, и они опасны: метан хранится под давлением в 200 атмосфер (пропану нужно 5 атмосфер), требуется постоянная проверка баллонов, а малейшие ошибки в эксплуатации чреваты взрывами. Метан используется в грузовых машинах и автобусах, но такие системы оказываются не слишком экономичными. В России уже 50 лет активно продвигается использование метана, но не очень успешно», — отмечает эксперт.

Танкаев рассказал, что есть альтернативная технология переработки метана в жидкое топливо, но ее в России почему-то не развивают. «Во время Второй мировой войны переработанный метан, газолин, использовали немцы. Потом технологию доработали в США. Сейчас газолин там по объемам производства соперничает со сланцевой нефтью. У нас же полвека пытаются внедрить мертворожденную технологию», — добавил он.

Госпрограмма «Развитие энергетики» подразумевает и развитие инфраструктуры газовых заправок. Сейчас их катастрофически не хватает: насчитывается не больше 500 на всю страну. До 2024 года, по планам правительства, должно появиться еще 800 таких заправок. «Заправок мало, потому что мало транспорта на газе. Получается замкнутый круг, — говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. — Когда будет спрос, появятся и заправки. Поскольку в дело включилось государство с предоставлением субсидий, процесс перевод машин на газ пойдет активнее».

При этом эксперт не исключает, что цены на газомоторное топливо могут вырасти вслед за спросом. «Цены на метан и пропан-бутан не контролируются государством, как цены на бензин. Тут уже за обстановкой должна будет следить Федеральная антимонопольная служба. Все-таки объемы использования газа по сравнению с бензином невелики, поэтому массового злоупотребления ценами ждать не стоит», — подытожил Пикин.