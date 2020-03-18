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Анализы на коронавирус в России в первую очередь должны сдать люди с симптомами ОРВИ, прибывшие из ЕС, США, Великобритании, Украины, Белоруссии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Об этом сообщается на сайте Мосгорздрава.

В московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объяснили, что люди с температурой, кашлем и насморком, приехавшие из этих стран, относятся к группе максимального риска. В эту группу также входят пациенты с пневмонией.

В группу высокого риска входят люди с симптомами ОРВИ, которые старше 60 лет и у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, рак, заболевания эндокринной системы. Они также могут сдать анализы на коронавирус.

Анализы берут и у людей из группы среднего риска: это люди без симптомов ОРВИ, но прибывшие из ЕС, США, Великобритании, Украины, Белоруссии, Китая, Ирана и Южной Кореи или контактировавшие с зараженными коронавирусом.

К группе низкого риска специалисты отнесли всех людей с симптомами ОРВИ. У них анализ на коронавирус проводится по решению врача.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го вирус охватил все континенты. С самыми масштабными эпидемиями после Китая столкнулись Южная Корея, Италия и Иран.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 198 тысяч человек. Жертвами вируса стали 7 954 человека, а излечились почти 82 тысячи человек.

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