Полугодовалый ребенок, пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, остается в тяжелом состоянии. Об этом 30 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Челябинска.

«Ребенка перевезли из Магнитогорска в Челябинск 28 марта. Сейчас он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии на аппарате ИВЛ в крайне тяжелом состоянии», — рассказали агентству.

26 марта в одном из жилых домов Магнитогорска на улице Доменщиков произошел взрыв. Основная версия происшествия — взрыв газового баллона. В результате этого инцидента погибли два человека.

Всего за медицинской помощью обратилось 17 человек. Двое госпитализированы. Один из них — ребенок.

Полиция задержала мужчину, который принес газовый баллон в дом. 28 марта он был арестован.