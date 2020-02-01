Состояние гражданина Китая, который оказался одним из первых зараженных коронавирусом в России, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа, чьи слова приводятся на официальном портале региона.

По ее словам, больной идет на поправку.

Лапа также рассказала, что с зараженным коронавирусом в тесном контакте находились два человека. Сейчас они изолированы и находятся под наблюдением медиков.

31 января стало известно, что в России обнаружили двух человек, зараженных коронавирусом. Больные находятся в Забайкалье и Тюменской области. Оба являются гражданами Китая.

До этого в России не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом: 30 января Минздрав, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, сообщал, что больных новой инфекцией не зарегистрировано.

По данным на утро 1 февраля, от коронавируса 2019-nCoV погибло 259 человек. Число заразившихся инфекцией превысило 11,7 тысячи. Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Китае. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств Юго-Восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку.

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