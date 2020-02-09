Россияне, эвакуированные из Китая в Тюмень, чувствуют себя хорошо. Об этом 9 февраля сообщила глава департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

«По данным термометрии и утреннего обхода медиками все находящиеся на карантине чувствуют себя хорошо», — приводит ее слова «РИА Новости».

5 февраля два самолета ВКС России эвакуировали россиян из Китая. Пассажиров доставили в профилакторий под Тюменью и поместили на карантин на 14 дней. Военные медики заявили, что вернувшиеся в Россию — в удовлетворительном состоянии, заболевших среди них не обнаружили.

Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, комментируя принимаемые меры, подчеркнул, что создание карантина — правильное и оправданное решение. Он также отметил, что тюменские медучреждения обладают необходимыми «кадровыми и техническими возможностями» для того, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.

С конца декабря 2019 года в Китае распространяется пневмония, вызванная новым видом коронавируса (2019-nCoV). Первые случаи фиксировались в китайском городе Ухань (провинция Хубэй).

По состоянию на 9 февраля более 37 тыс. человек заразились коронавирусом, 813 умерли, выздоровели 2,7 тыс. человек.

Всемирная организация здравоохранения 30 января признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.