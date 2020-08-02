Эпидемиологическая ситуация в Москве стабильная, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в воскресенье.

«Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за две календарные недели по состоянию на 2 августа в Москве составляет 0,26. Эпидемиологическая ситуация в городе стабильна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последнюю неделю выздоровело от коронавируса на 37,3% больше пациентов, чем за прошлую неделю.

«Число тяжелых и крайне тяжелых больных остается на низком уровне, за месяц их количество уменьшилось на 24,7%. Число летальных случаев от коронавируса также снижается – за последнюю неделю оно сократилось на 34% по сравнению с предыдущей, а за месяц – на 55%», — дополняется в сообщении.

Кроме того, москвичи стали более чем на 50% реже болеть внебольничной пневмонией. При этом число занятых коек сократилось почти на 36,1% за месяц, а количество пациентов на ИВЛ уменьшилось на 32,3%.

«Общее число коек для размещения пациентов с COVID-19 и пневмонией в Москве составляет 10 819, из них 69,4% в настоящий момент свободны», — говорится в сообщении.

Сообщается, что несмотря на масштабное снятие ограничений в различных сферах городского хозяйства, среднее количество занятых коек с ИВЛ за последнюю неделю сократилось на 9% по сравнению с предыдущей.

«За последнюю неделю в Москве еще 3 городских стационара, ранее перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом, вернулись к стандартному режиму работы. В общей сложности уже 23 городских стационара вернулись к оказанию плановой помощи. Вместе с тем, в городе созданы дополнительные коечные мощности при стационарах для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией, а также временные госпитали, которые на данный момент законсервированы на случай изменения эпидемиологической ситуации», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что за счет общедоступного ПЦР-тестирования в Москве увеличен охват тестируемых. Изменилось не только их количество, но и состав – свободная запись на анализ позволяет выявлять больше бессимптомных носителей.

«Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых заболевших остается на низком уровне. За прошедшую неделю протестировано 308 511 человек, из них всего лишь у 1,5% подтвердилось заболевание», — говорится в сообщении.