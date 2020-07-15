Власти РФ ведут работу по возобновлению международного авиасообщения, ожидается, что в самое ближайшее время появится информация об этом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы ведем сейчас работу по возобновлению международного авиационного сообщения с теми странами, которые соответствуют заявленным нами критериями на принципах взаимности. И мы ожидаем, что авиационные власти в самое ближайшее время представят нам соответствующую информацию», — сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.