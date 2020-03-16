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Более 500 человек находятся под медицинским наблюдением на предмет заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Новосибирской области.
«У нас 543 человека находятся под наблюдением», — приводит Интерфакс слова вице-губернатора региона Сергея Нелюбова.
По его словам, в аэропорту Толмачёво и на границе с Казахстаном усилен санитарно-карантинный контроль.
Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число случаев заражения COVID-19 в России увеличилось до 63.
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