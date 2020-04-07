Власти Приморья не будут штрафовать граждан, которые покинули свое жилье во время самоизоляции без специального SMS-пропуска. Об этом рассказал министр цифрового развития и связи региона Сергей Максимчук.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день система проходит тестирование и техническую наладку, отрабатывается процедура сбора данных. Для перемещения на работу достаточно иметь при себе паспорт и справку с места работы.

«Граждан, которые не смогут показать SMS-пропуск сотрудникам правоохранительных органов, не будут наказывать. Не планируется применять к ним никаких штрафных санкций. Сейчас для перемещения на работу и обратно при себе достаточно имеет паспорт и справку с места работы, оформленную по требованиям постановления правительства Приморского края», — цитирует слова министра пресс-служба правительства региона во вторник, 7 апреля.

Максимчук подчеркнул, что в ближайшее время специалисты продолжат дорабатывать систему электронных пропусков. Она будет запущена по решению оперштаба в случае необходимости.

Накануне стало известно, что в Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу.

В качестве пропуска используется SMS-сообщение, подтверждающее, что гражданину разрешено передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей.

По данным регионального оперштаба на 7 апреля, три человека находятся в статусе ожидания заключительного диагноза по коронавирусу. Под медицинским наблюдением находятся более 8 тыс. жителей региона.

Всего на коронавирусную инфекцию было обследовано почти 9 тыс. человек. В карантинно-изоляционных пунктах размещены более 200 человек.