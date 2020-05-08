

Со штрафами для жителей Московской области за отсутствие защитных масок власти решили повременить. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Напомним, что с 12 мая в Подмосковье вводится «масочный» режим. Без этого средства защиты нельзя будет появляться в общественных местах. Ранее сообщалось, что за нарушение этого правила людей будут штрафовать на четыре тысяч рублей.

«Мы отсрочили наказание, если у тебя нет маски после 12 мая, тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание», — сказал Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 1».

Отметим, что в Москве также с 12 мая будет введен «масочный» режим, то есть граждане будут обязаны носить маски при выходе из дома. По некоторым данным, штраф за нарушение также составит четыре тысячи рублей.

Напомним, что к 8 мая общее число заразившихся коронавирусом в России составило свыше 187 тысяч человек.