Власти Санкт-Петербурга, согласовавшие концерт рэпера Басты в Ледовом дворце, возложили ответственность за нарушения на зрителей.

По словам пресс-секретаря городского комитета по культуре Юлии Сталь, во время проверки перед началом шоу всё соответствовало санитарно-эпидемиологическим правилам, а толпа возникла из-за обилия сентиментальных чувств.

Когда мы делали снимки, всё там было по правилам. Было менее 50% зала. Нарушения есть только из-за того, что зрители во время концерта снимали маски, обнимались, целовались, — сообщила изданию «Подъём» чиновница.

По её словам, в какой-то момент люди перестали соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Сталь добавила, что власти не могут нести за это ответственность, так как в их компетенции — количество людей, отметка дистанции, термометрия на входе, санитайзеры, уборка санузлов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после проведения концерта рэпера Басты в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге площадка будет закрыта из-за превышения максимально допустимой численности посетителей. По её словам, ведомство вынесло протокол о приостановлении деятельности организации, а материалы передали в суд. Она считает проведение таких мероприятий в сложных эпидемиологических условиях недопустимым, так как здоровье большого числа людей подвергается опасности.

Заместитель гендиректора дворца по правовым вопросам Георги Николов сообщил, что в организации получили протокол Роспотребнадзора о возбуждении дела. Представитель дворца добавил, что решение о приостановке деятельности должен принять суд.

Концерт Басты состоялся в Ледовом дворце 27 ноября. Однако вместо рассадки с соблюдением социальной дистанции зрители стояли в партере плечом к плечу. Власти поначалу не усмотрели нарушений в видеозаписях с концерта, но потом пообещали изучить их ещё раз.

Сам Баста утверждает, что на его выступлениях были соблюдены все необходимые меры безопасности, а заполняемость зала составила 50%. При этом главной причиной травли он назвал зависть других организаторов.

Дополнительные требования к допуску посетителей в учреждения культуры в Санкт-Петербурге введены с 14 ноября. Мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек предписано согласовывать с властями. При этом количество посетителей в зале не должно превышать 50% от числа зрительских мест, писал NEWS.ru.