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Очереди из машин скорой помощи у больниц Петербурга выстраиваются из-за необходимости строгого соблюдения противоэпидемических мер в стационарах. Кроме того, очереди бывают в тех больницах, которые только начинают принимать пациентов с COVID-19 после перепрофилирования. Об этом рассказал 2 мая первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана.

Напомним, об очередях «скорых» в течение апреля СМИ и очевидцы в соцсетях сообщали в привязке Госпиталю ветеранов войн, Покровской, Мариинской и Александровской больницам и другим стационарам, принимающим больных коронавирусной инфекции.

По словам Андрея Сараны, в приемных покоях больниц можно одновременно принимать от 6 до 9 пациентов. Больше — нельзя, чтобы избежать контакта больных, а также не оставить их без медицинского наблюдения.

«Поэтому пациенты ожидают приема в машине «скорой». Кроме того, не нужно забывать об обязательной дезинфекции, которую после каждого пациента проходит как помещение в стационаре, так и сам медперсонал», — сказал чиновник.

По его данным, большие очереди из машин скорой помощи наблюдаются у больниц, только начинающих прием инфекционных больных после перепрофилирования.

«Например, когда в Александровской и Мариинской больнице заканчивалось строительство санпропускников и работы по подводке кислорода, эти стационары не принимали пациентов. После окончания работ к ним направили максимальные потоки больных», — отметил Андрей Сарана.

Напомним, за 1 мая в Петербурге зафиксировали 323 новых случая заражения, их общее число в городе достигло до 4734, из которых 33 случая COVID-19 оказались летальными. А 877 человек уже выздоровели.

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