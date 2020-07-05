Власти Палестины продлили на месяц режим чрезвычайного положения, введенный из-за коронавируса, сообщает агентство ВАФА.

«Президент Палестины Махмуд Аббас принял указ о продлении чрезвычайного положения в Палестине на тридцать дней, начиная с воскресенья, 5 мая, для борьбы с распространением коронавируса», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Аббас продлевает режим ЧП в четвертый раз.

В последние недели в Палестине наблюдается высокий прирост зараженных коронавирусом. По данным властей, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 4 тысячи, скончались 18 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.