Росавиация отказалась комментировать слухи о скором полном открытии Россией авиасообщения. Такой ответ со стороны агентства получило РИА Новости.

«Не комментируем», — заявили в ведомстве.

Российские власти на фоне пандемии коронавируса 27 марта закрыли регулярное чартерное авиасообщение с другими странами. С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Абхазией, Великобританией, Танзанией и Турцией. Евросоюз, который начал открывать границы еще с 1 июля, пока остается закрытым для россиян

Источники ТАСС ранее утверждали, что обсуждается открытие полетов во все страны уже с 11 августа.