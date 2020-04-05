Первый и второй подъезды в доме в Орехово-Зуеве, где накануне произошел взрыв газа, признали аварийными, но решили восстанавливать. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице в Instagram администрации городского округа в воскресенье, 5 апреля.

«Дом 31 на улице Гагарина решено восстанавливать. Жильцы 3-го и 4-го подъездов смогут вернуться домой сразу же после того, как закончится разбор завалов», — приводит пресс-служба администрации слова главы Орехово-Зуева Геннадия Панина.

По словам Панина, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям горадминистрации было принято решение выделить средства на ремонт первого и второго подъездов.

Взрыв газа в доме по указанному адресу произошел днем 4 апреля. Во втором подъезде на третьем этаже в одной из квартир взорвалась газовая колонка.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отмечал, что жильцы одной из квартир варили наркотики, но произошла утечка газа. По данным СМИ, в квартире, где произошел взрыв, проживал вместе с сожительницей Дмитрий Л., ранее судимый по статье о приобретении, хранении и сбыте наркотиков.

В результате ЧП обрушились перекрытия подъезда с пятого по первый этаж, четыре квартиры оказались полностью разрушены.

Всего пострадали девять человек, из них трое погибли, четверо госпитализированы, двое восстанавливаются амбулаторно. Списки пострадавших публиковал РЕН ТВ.

СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.