Власти Одесской области Украины приняли решение признать ситуацию с затонувшим танкером "Делфи" чрезвычайной, дабы передать ответственность за дальнейшую ликвидацию последствий этого происшествия на государственный уровень.

Губернатор Одесской области Украины Максим Куцый сообщил на своей странице в Facebook, что власти региона признали факт затопления в Одессе танкера «Делфи», следовавшего под флагом Молдавии, чрезвычайной ситуацией.

«Сегодня провели заседание комиссии по затонувшему танкеру «Делфи», ситуация признана как чрезвычайная… Согласно закону, это решение должна утвердить экспертная комиссия ГС ЧС Украины.Затем процесс ликвидации танкера перейдет к государству», — написал он.