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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что очагом заражения в регионе стала подрядная организация «Велесстрой». Об этом сообщает РИА Новости.

Как писал «Рамблер», за последние сутки Мурманская область вышла на третье место в России по количеству новых случаев коронавируса. За 24 часа там зарегистрировали 137 зараженных, за все время — 268.

Очаг выявили в центре строительства крупнотоннажных сооружений ООО «Новатэк-Мурманск» в селе Белокаменка. Там зафиксировали 206 из 268 случаев коронавируса.

Чибис рассказал, что количество людей на стройке превышает девять тысяч, собственной больницы в Белокаменке нет. До конца 15 апреля там будет развернут госпиталь, который обеспечит диагностику и оказание необходимой помощи.

«Мы вместе с компанией «Новатэк», подрядчиком «Велесстрой» <…>, мы делаем все, чтобы минимизировать риски распространения на самой стройплощадке и за ней», — подчеркнул Чибис.

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