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Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше 9 пациентов одновременно, остальные дожидаются очереди в машинах, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Ранее ряд СМИ, а также пользователи социальных сетей сообщали о скоплении машин "скорой", которое периодически возникало на подъездах к некоторым больницам.

«Скопления машин скорой помощи у медицинских учреждений Санкт-Петербурга связаны с изменением схемы приема больных в перепрофилированных под прием пациентов с коронавирусной инфекцией стационарах», — говорится в сообщении.

По словам первого заместителя председателя ведомства Андрея Сараны, приемный покой крупного стационара одномоментно может принять от 6 до 9 пациентов в зависимости от количества свободных смотровых и наличия медицинского персонала.

«Большее количество пациентов в приемном покое размещать нельзя по двум причинам. Первая — нужно избежать контакта больных, и вторая — мы не можем оставить их без медицинского наблюдения. Поэтому пациенты ожидают приема в машине скорой. Кроме того, не нужно забывать об обязательной дезинфекции, которую после каждого пациента проходит как помещение в стационаре, так и сам медперсонал», — отметил Сарана, слова которого приводятся в сообщении.

Как информирует комздрав, ежедневно ситуацию с наличием свободных коек в стационарах оценивает центр экстренной медицинской эвакуации, где круглосуточно дежурит четыре врача и 10 диспетчеров. Центр собирает информацию о предстоящей выписке пациентов и определяет, в какие учреждения будет направлен максимальный поток больных.

«У скорой есть два принципа госпитализации — максимально «короткое плечо» и норматив по времени прибытия к пациенту. По опыту последних недель могу сказать, что максимальные очереди из машин скорой помощи наблюдаются там, где учреждение только начинает прием инфекционных больных после перепрофилирования. Например, когда в Александровской и Мариинской больнице заканчивалось строительство санпропускников и работы по подводке кислорода, эти стационары не принимали пациентов. После окончания работ к ним направили максимальные потоки больных», — заключил Сарана.

По данным городского оперштаба на субботу, в Петербурге подтверждено 4734 случая коронавируса, прирост за сутки составил 323 случая. Выздоровели 877 человек, 33 скончались.

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