Около 20% жителей города Нью-Йорк в США обладают иммунитетом от нового коронавируса, сообщил Mpravda.com директор по вопросам общественной информации департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Джона Бруно.

«Согласно недавним исследованиям серопревалентности, проведенным Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк, антитела присутствуют примерно у 20% жителей (города) Нью-Йорка, но показатели варьируются в зависимости от места проживания», — говорится в заявлении Бруно.

Он при этом отметил, что обсуждать коллективный иммунитет преждевременно, так как все еще изучается, что означает наличие антител против COVID-19 для человека и в течение какого времени человек будет обладать таким иммунитетом.

«Мы не знаем, когда определенный уровень иммунитета в одной общине превращается в коллективный иммунитет», — подчеркнул Бруно.

Нью-Йорк стал центром эпидемии коронавируса в США. В худшие дни здесь за сутки умирали более 700 человек, более 3 тысяч попадали в больницы. Всего в городе Нью-Йорк от коронавируса, по последним данным, скончались 18 758 человек, еще порядка 4,6 тысячи смертей требуют дополнительной проверки. По последним данным заразились в городе всего 217 562 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.