Вызвавший изумление горожан снимок с квадрокоптера главного новогоднего катка Новосибирска, напоминающего фаллос, прокомментировала в Facebook вице-мэр города Анна Терешкова.

«Настоящее искусство должно возбуждать!» — написала она, поставив подмигивающий смайлик.

Таким образом Терешкова оценила снимок катка с квадрокоптера и ответила жителям, назвавшим сооружение «фаллическим символом города».

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По словам вице-мэра, каток не будет переделываться, а все желающие могут прийти и покататься на коньках.

«Рамблер» писал, что ранее депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил, что тело Владимира Ленина следует захоронить, а мавзолей снести. Парламентарий подчеркнул, что усыпальница вождя мирового пролетариата отвлекает людей от катания на коньках.

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