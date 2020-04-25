Со следующей недели въезд в Нижегородскую область будет разрешен только тем, у кого есть экстренный рабочий пропуск и местная прописка. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Instagram.

По его словам, рабочие пропуска на выходные будут приостановлены, за исключением экстренных случаев. Также Никитин рассказал, что всех, кто будет въезжать без пропуска отправят на карантин.

На данный момент в Нижегородской области зарегистрировано 1214 случаев заражения коронавирусом, восемь человек скончались, выздоровело 109 пациентов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавируса. 681 человек скончался, 6250 — выздоровели.

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