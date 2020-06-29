Нигерия снимет введенные на фоне ситуации с коронавирусом ограничения на перемещения между штатами с 1 июля, сообщает газета Daily Trust со ссылкой на заявление представителя рабочей группы для борьбы с COVID-19.

Отмечается, что передвигаться можно будет в любое время, кроме комендантского часа, который действует с 22.00 до 04.00.

«Разрешаются перемещения через границы штатов за исключением времени комендантского часа, начиная с 1 июля 2020 года», — приводит газета слова председателя рабочей группы Босса Мустафы.

Ранее сообщалось, что власти Нигерии с 4 мая начнут поэтапное снятие ограничительных мер, однако тогда президент страны Мохаммаду Бухари сообщил, что ряд ограничений, включая комендантский час и запрет на перемещения между штатами без особой необходимости, сохранится.

По последним данным, в Нигерии зафиксированы 24,5 тысячи случаев COVID-19., от заболевания скончались 565 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.