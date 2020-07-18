Следов взлома собора Святых Петра и Павла в Нанте, где в субботу утром произошел пожар, не было обнаружено, сообщил прокурор города Пьер Сен.

«Никаких следов взлома на входах не было обнаружено», — сказал прокурор агентству Франс Пресс.

Он отметил, что выявлены три очага возгорания «на значительном расстоянии друг от друга». Один из очагов находился на уровне большого органа, который полностью сгорел.

Возгорание в соборе Нанта произошло в субботу утром. Как заявил глава пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара, огонь был локализован в течение трех часов. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора.

На место прибыли премьер-министра Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло. Глава правительства выразил слова благодарности пожарным за их профессиональную и эффективную работу при тушении возгорания и солидарность жителям Нанта и католическому сообществу. Кастекс высказался за восстановление собора «как можно быстрее».