Власти Москвы пока не планируют вводить пропуски для пешеходов для передвижения по городу, заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

«Введения пропусков именно для пешеходов в планах у нас не было. Но в любом случае лучше всегда с собой носить паспорт. Потому что полиция всегда может остановить, если видит скопление людей», — заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы» во вторник, 21 апреля.

Также Немерюк отметил, что штрафы автомобилистам без пропусков технически могут приходить с каждой камеры, однако вопрос о том, будет ли это введено на практике, еще обсуждается.

«Вопрос непростой, технически такая возможность существует, она ровно такая же, когда вы нарушаете в течение дня неоднократно правила дорожного движения, к вам приходят несколько штрафов. На сегодняшний день, я так понимаю, коллеги еще обсуждают этот вопрос», — сказал он.

Немерюк подчеркнул, что если штраф был выписан по ошибке, то его можно обжаловать в течение 10 дней с момента получения.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте.

Пешеходам пропуска пока не нужны. Для передвижения по городу необходим документ, где указан адрес проживания гражданина.

По состоянию на 21 апреля в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

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