Смягчение режима самоизоляции в Москве до конца апреля обсуждать преждевременно, поскольку сохраняется динамика роста числа заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 21 апреля, заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Давайте дождемся 30 апреля, посмотрим. Количество заразившихся, выздоровевших ― видим, что имеется динамика по росту, пока рано обсуждать эту тему, до 30 апреля», ― отметил он в эфире радио «Эхо Москвы».

Также Немерюк призвал пешеходов в столице носить с собой паспорт на тот случай, если правоохранители решат его проверить. Кроме того, он напомнил, что выданные в Москве пропуска действуют также и в области.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков. Ими воспользовались десятки тысяч жителей Москвы.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 21 апреля в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

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