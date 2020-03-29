Власти Москвы выплатят безработным жителям столицы компенсации из-за ограничений, которые вводятся в городе на фоне распространения коронавируса. Об этом объявил мэр города Сергей Собянин в воскресенье, 29 марта.

В своем блоге Собянин рассказал, что «региональная компенсационная» выплата составит 19500 рублей ежемесячно.

Ранее Сергей Собянин объявил о вводе ограничений на передвижение в Москве для всех жителей города вне зависимости от возраста в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

Так, отныне москвичам будет запрещено покидать свои дома без важной причины. Среди таких покупка продуктов и лекарств, выгул своего домашнего животного, поездок на работу, если нет возможности перейти на удаленный режим.

25 марта во время обращения к нации президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома» и не «надеяться на авось».

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь — скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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