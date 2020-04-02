Московские дороги стали свободнее на 86%, чем три недели назад, об этом 2 апреля сообщили «Известиям» в пресс-службе департаментра транспорта Москвы.

Если сравнить аналитические данные по транспорту Москвы с аналогичным периодом прошлого года, то столичный метрополитен опустел на 84%, в наземном транспорте на 75% снизилось число пассажиров, число пассажиров в пригородных электричках сократилось на 67%.

Наблюдается снижение заказов такси на 63%, услугами каршеринга также воспользовалось на 63% клиентов меньше. Одновременно на 89% снизилось количество ДТП, отметили в столичном дептрансе.

В Москве и области в настоящее время действует режим самоизоляции, введенный властями 29 марта. Люди могут покидать свои дома только в случае обращения за медицинской помощью, ради похода в магазин, аптеку или выгула домашних животных и для поездок на работу, если нет возможности перейти на удаленный режим.

Позднее аналогичные меры ввели и в других регионах России.

Ранее в четверг стало известно, что в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек. Скончались 30 человек.

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