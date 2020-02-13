Карантин по гриппу и ОРВИ, по состоянию на 13 февраля, коснулся 5% московских школьников. При этом эпидемиологический порог в целом по городу не превышен, в связи с чем нет необходимости закрывать на карантин все школы, сообщили ТАСС в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

«По состоянию на 13 февраля, в городе на карантин закрыто около 3 тыс. классов, в масштабах города — это около 6% классов от общего числа. Карантин коснулся 5% московских школьников», — сказали в пресс-службе.

Как отметила заммэра столицы Анастасия Ракова, в масштабах города это «небольшое количество».

«И уже с прошлой недели мы отмечаем существенное снижение уровня заболеваемости в школах. Во многом это результат своевременной реакции и точечного разобщения детей», — пояснила она.

В пресс-службе подчеркнули, что в некоторых отдельных классах и параллелях в школах наблюдается ситуация, когда 25% детей не посещают занятия из-за болезни. В этом случае школы самостоятельно принимают решение о закрытии класса или параллели на карантин. В основном это касается учащихся 1-7 классов.

В сентябре 2019 года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость гриппом в России с 1996 года снизилась в 196 раз.

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