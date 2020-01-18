Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Академика Сахарова 1 февраля «против проекта конституционной реформы», сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.

В среду президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию, включая усиление роли парламента, закрепление в Основном законе статуса Госсовета, повышение роли губернаторов и ряд других. Президент предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию.

В пресс-службе департамента региональной безопасности рассказали, что в правительство Москвы от группы граждан поступило уведомление о намерении провести 1 февраля 2020 года митинг на проспекте Академика Сахарова с количеством участников до 10 тысяч человек.

«Органами власти города Москвы по результатам рассмотрения уведомления согласовано проведение публичного мероприятия в форме митинга с целью «выступление против проекта конституционной реформы» с участием до 10 тысяч человек на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9″, — рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что о согласовании мероприятия организаторы проинформированы. При этом в пресс-службе не уточнили, кто является организатором.

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