Снежную крошку, из которой состоят сугробы и горки в центре Москвы, завезли с центральных катков. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщил ТАСС руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«В городе работает большое количество катков… Ледовые машины постоянно этот лед шлифуют, нарезают ледяную крошку, и за последние две недели мы специально эту крошку складывали на хранение, чтобы в дальнейшем использовать на наших спортивных объектах», — сказал он.

Немерюк добавил, что раньше эту крошку утилизировали, но в этом году из-за малоснежной зимы ее решено было запасать. В результате в парке «Зарядье» и на некоторых улицах города насыпаны сугробы из искусственного снега и созданы горки для сноуборда.

24 декабря климатолог Андрей Киселев заявил, что теплый декабрь 2019 года в Москве связывать с глобальным потеплением не стоит, ведь при общей тенденции к потеплению нельзя сказать, что в последующие годы ситуация не изменится.

За день до этого в Гидрометцентре сообщили, что снега в столице в предновогоднюю неделю не будет, однако есть вероятность небольшого снегопада в ночь на 1 января.