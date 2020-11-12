Все гости на новогодних корпоративах в Москве должны носить маски и перчатки, участников не должно быть более 50 человек, они обязаны соблюдать социальную дистанцию, а снимать средства защиты они смогут только за столом, иначе их и работодателей будут ждать штрафы, заявил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

Он напомнил, что в отношении новогодних корпоративов в столице буду действовать достаточно жёсткие правила, как и для массовых мероприятий вообще. Необходимо соблюдение всех санитарных требований — ношение масок, перчаток, выдерживание социальной дистанции, а также прекращение мероприятия в 23 часа, сказал Данчиков ТАСС.

Если будут нарушения при проведении любых мероприятий, в том числе корпоративов, собраний, вечеров встреч выпускников и так далее, то последуют административные наказания вплоть до приостановки деятельности такой организации, — отметил начальник Главконтроля.

Данчиков рассказал и о том, за что на гостя, работодателя или заведение могут быть наложены штрафы. Людей будут наказывать за несоблюдение масочно-перчаточного режима, а вот соблюдение социальной дистанции — это уже ответственность заведения: кафе, клуба, банкетного зала, ресторана, в котором будет проходить мероприятие. Заведение также должно обеспечить дезинфекцию всех поверхностей и ограничить время проведения корпоратива.

Вместе с тем для участников корпоратива возможны некоторые послабления, сказал Данчиков. Так, гостям будет разрешено снять маски и перчатки во время нахождения за столом, однако перемещение по помещению без средств защиты уже будет являться нарушением.

В случае нарушений правил сотрудниками, им может быть выписан штраф в 4 тысячи рублей, юрлицам придется заплатить до 300 тысяч рублей, а за повторное нарушение их могут закрыть на срок до 90 дней.

Как сообщал NEWS.ru, ранее первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк подтвердил, что новогодние корпоративы можно будет проводить в московских ресторанах, однако будут действовать ограничения.

Власти Москвы с 10 ноября ужесточили меры по противодействию коронавирусу. В частности, в столице в ночное время будут закрыты рестораны, кафе, бары, ночные клубы, учащихся школ и вузов полностью перевели на домашнее обучение, ограничена работа заведений культурного досуга и ужесточены условия проведения спортивных мероприятий.