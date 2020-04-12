Жителей Москвы предупредили о мошенниках, которые предлагают оформить цифровые пропуска для передвижения по городу в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий столицы.

Отмечается, что они запрашивают персональные данные, в том числе данные паспорта, а также номер телефона для оформления пропуска. В департаменте напомнили, что оформить пропуска можно тремя способами: на портале mos.ru, по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 и через СМС на короткий номер 7377.

Также в ведомстве рассказали, что оформление пропуска является бесплатным, поэтому если кто-то предлагает оформить документ за вознаграждение — это мошенники. Жителей попросили сообщать в правоохранительные органы обо всех подобных случаях.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе. Он также объявил о введении в Москве пропускного режима с 13 апреля. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. Оформлять разрешения начнут с понедельника. С 15 апреля наличие кода будет обязательным.

Согласно порталу стопкоронавирус.рф, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения COVID-19 (2 186 за последние сутки), 130 человек скончались, выздоровели 1 291 человек.

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