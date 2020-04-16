Введение продуктовых карточек в Москве пока не рассматривается. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире «Эхо Москвы».

«По жизни надо быть готовым ко всему, но пока эта мера не рассматривается, и, собственно говоря, мы не видим причин для ее применения, потому что вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно», — сказал Немерюк.

14 апреля производители и поставщики продуктов в России предложили правительству приступить к реализации проекта Министерства промышленности и торговли, который предполагает выдачу продуктовых карточек гражданам с низкими доходами. Категорию таких граждан предлагается расширить теми, кто потерял доход в связи с распространением коронавируса.

Изначально идею реализации в России программы продовольственных карт по аналогии с американским проектом в начале 2015 года предложили защитники потребителей, однако проект остался в «замороженном» состоянии. Предполагалось, что программа начнет действовать в 2018 или 2019 году, однако впоследствии от нее отказались.

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