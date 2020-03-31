Большинство москвичей остались дома в первый день действия режима самоизоляции в городе. Об этом 31 марта сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

«Мы не можем игнорировать то, как стремительно ситуация разворачивается в других странах. Мы должны действовать на опережение, пока есть такая возможность. Ужесточение режима уже дало свой эффект — сегодня ситуация улучшилась, большинство москвичей остались дома», — приводит ее слова официальный сайт мэра Москвы.

Ракова подчеркнула, что внесенные в указ изменения направлены на тех граждан, которые не остались дома в первые выходные после того, как была объявлена нерабочая неделя.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. Таким образом, в настоящее время на режим самоизоляции были переведены 29 субъектов РФ.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек. Во вторник стало известно о еще двух новых случаях заражения коронавирусом в Приморском крае.

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