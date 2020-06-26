Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля, посвященного результатам голосования по поправкам к конституции, из-за запрета на массовые мероприятия, сообщил Mpravda.com заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

Как ранее заявил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, мэрия Москвы согласовала митинг 4 июля.

«В департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы поступило уведомление от группы граждан о проведении 4 июля 2020 года в центре Москвы публичного мероприятия в форме митинга с числом участников до 1000 человек», — рассказал агентству Олейник.

Голосование по поправкам в Конституцию. День второй 1 из 13

Владимир Жириновский опустил бюллетень на участке 2714 в одной из московских школ. На голосование лидер ЛДПР принес экземпляр Конституции с собственными пометками.

Он отметил, что в ходе изучения уведомления рассматривалась возможность проведения мероприятия в специально отведенном месте в «Парке культуры и отдыха Сокольники» в случае снятия режима повышенной готовности.

«Вместе с тем, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса, на основании указа президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года 12-УМ «О введении режима повышенной готовности», а также плана действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, в городе Москве проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий запрещено, в связи с чем проведение указанного мероприятия не может быть согласовано», — сказал Олейник.