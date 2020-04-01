Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк опроверг появившиеся в Сети сообщения о запрете на продажу алкоголя в столице с 23:00 1 апреля. По его словам, такого распоряжения никто не подписывал.

«Скорее всего, кто-то решил пошутить», — сказал чиновник «РИА Новости».

Ранее 1 апреля стало известно, что глава Карелии Артур Парфенчиков из-за пандемии коронавируса ограничил время продажи спиртного в республике периодом с 10:00 до 14:00. Аналогичные меры также введены в Башкирии.

27 марта депутат Госдумы Геннадий Онищенко предлагал ограничить продажу спиртного на время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля или до «полной победы» над коронавирусом. С аналогичными предложениями обращались и общественники, в частности член Общественной палаты Султан Хамзаев.

Для борьбы с распространением инфекции 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 860 тыс. человек, умерли — 42,3 тыс.

По данным оперативного штаба, число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.

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