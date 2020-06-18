Департамент образования и науки Москвы назвал недостоверными сообщения о появлении инструкции для школ по работе в режиме изоляции в сентябре. Отмечается, что учебный год в столичных учебных заведениях общего среднего образования планируют начать в привычном формате.

«В СМИ появилась информация о том, что якобы по данным департамента образования, 20 сентября в Москве снова введут режим изоляции. Это провокационное сообщение абсолютно не соответствует действительности. Никаких инструкций о работе в режиме изоляции в сентябре департамент не давал», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы департамента в четверг, 18 июня.

Подчеркивается, что в настоящий момент в Москве наоборот постепенно снимаются ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Так, с 23 июня в городе возобновляется работа детских садов в обычном режиме. Сообщается, что при открытии детских дошкольных учреждений будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.

«Также с 3 июля по всей стране, в том числе в Москве, в очном формате стартует ЕГЭ. Новый учебный год школы планируют начать в привычном формате», — отметили в департаменте.

Ранее в четверг главный санитарный врач России Анна Попова назвала с коронавирусом в России управляемой и власти знают, как ею управлять.

Накануне Попова заявила, что школьники, скорее всего, смогут вернуться за парты 1 сентября.

В этот же день Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором утвердило расписание ЕГЭ, первый экзамен состоится 3 июля.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года.

В России по состоянию на 18 июня количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 561 091, 313 963 человека вылечились. 7660 пациентов скончались.