База данных из даркнета не имеет отношения к списку избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование, сообщили Mpravda.com во вторник в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Ранее «Коммерсант» написал, что данные участников электронного голосования по поправкам к конституции выставили на продажу на тематических форумах в даркнете. База «полностью свежая», утверждает продавец.

«Департамент информационных технологий не подтверждает информацию, изложенную в материале. ДИТ Москвы системно мониторит интернет-пространство на предмет публикации подобной информации, в том числе в даркнет. База, о которой идет речь в статье, не имеет отношения к списку избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что информационные системы правительства Москвы защищены в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области обеспечения безопасности государственных информационных систем и информационных систем персональных данных, имеют аттестат соответствия требованиям по безопасности информации. С начала 2020 года утечек данных из информационных систем Правительства Москвы не происходило.