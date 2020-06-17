Видео о якобы принуждении московских учителей к участию в голосовании по поправкам к Конституции России является фейком. Информацию ролика опроверг департамент образования столицы 17 июня.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором записан голос, якобы принадлежащий замруководителя департамента Марине Смирницкой. Голос заявляет о необходимости учителей зарегистрироваться на электронное голосование по поправкам.

В департаменте утверждают, что голос на ролике Смирницкой не принадлежит, а само видео является провокацией. Кроме того, Смирницкая записала видеообращение, чтобы можно было сравнить ее реальный голос с тем, что записан на фейковом ролике.

«Это наглядный пример фальсификации данных. Призываем всех не вестись на провокации и доверять только проверенной информации», — заявили в департаменте «РИА Новости».

Голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля, этот день объявлен выходным. Сделать свой выбор также можно в период с 25 по 30 июня, чтобы избежать слишком большого числа людей на участках.

Жители Москвы могут проголосовать дистанционно, на электронное голосование к 11 июня зарегистрировались около 700 тыс. жителей столицы.

Глава ЦИК Элла Памфилова заверила, что поход на избирательный участок будет безопаснее похода в магазин благодаря противоэпидемическим мерам. Согласно результатам опроса ВЦИОМа, участвовать в голосовании намерены 67% россиян.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми, пишет «Газета.ру».