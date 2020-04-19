Несмотря на рост числа пациентов с подтвержденным коронавирусом в Москве, в городе остается резерв для их лечения. Об этом в воскресенье, 19 апреля, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

По его словам, при росте случаев число госпитализированных остается стабильным.

«За последнюю неделю количество госпитализированных в стационары Москвы пациентов с коронавирусной инфекцией не увеличилось. Оно продолжает оставаться в городе на уровне 1,3 тыс. человек. При этом у нас нет дефицита мест в стационарах. На этой неделе развернули около 4 тыс. коек, а на следующей неделе мы вводим дополнительно 5 тыс», — приводит его слова ТАСС.

Накануне, 19 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе удалось предотвратить взрывной рост заболеваемости. Он добавил, что эффект «сглаживания» на данном этапе достигнут и назвал это скромной, но очень важной победой.

Кроме того, Собянин отметил, что на сегодняшний день московские медучреждения перешли в более спокойный режим работы с хорошим запасом мощностей, тогда как ранее они работали на пределе.

17 апреля, мэр Москвы заявил, что власти города ожидали роста госпитализаций пациентов с коронавирусом к концу недели в три-четыре раза выше текущего. Он также отметил соблюдение подавляющим большинством жителей столицы режима самоизоляции. По словам Собянина, власти ужесточат пропускной режим в столице, если увидят, что количество нарушений со стороны граждан и предприятий нарастает.

По данным оперштаба на 18 апреля, в Москве зафиксировано 20 754 случая заражения коронавирусной инфекцией. 1 679 человек выздоровели, 148 скончались.

В России общее число заболевших достигло 36 793, умерли 313 пациентов, выздоровели 3 057.

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