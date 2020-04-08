Постояльцам московского частного дома престарелых «Третий возраст», где произошел пожар, окажут помощь, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, всем пострадавшим предложено разместиться в городских учреждениях социальной защиты. При необходимости им окажут психологическую или медицинскую помощь, передает «РИА Новости».

Она подчеркнула, что власти Москвы держат ситуацию на контроле.

ЧП произошло в районе Кунцево на западе столицы. Загорелся цокольный этаж частного пансионата для престарелых. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 50 человек, более 10 постояльцев были спасены. По последним данным, жертвами пожара стали четыре человека.

Главное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту произошедшего.

В пансионате ранее Роспотребнадзор выявил нарушения во время проведения проверки. В частности, в учреждении не было специально отведенных помещений для глаженья. Постояльцы пользовались утюгами в общих комнатах.