Часть цифровых пропусков в Москве была аннулирована после проверки, а не в результате сбоя. Об этом 27 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на столичный департамент информационных технологий.

«Сведения, указанные при оформлении пропусков, проходят обязательную проверку, в том числе в Федеральной налоговой службе. Если информация не подтверждается, пропуск также аннулируется», — рассказали агентству.

Также пропуск может быть аннулирован, если у заявителя некорректно указан ИНН. В случае аннулирования, заявителю необходимо обратиться к своему работодателю. В экстренной ситуации гражданин может воспользоваться разовым пропуском.

Кроме того, правительство Москвы совместно с федеральными органами власти начало проверку сведений о том, работает ли человек в организации, указанной при оформлении пропуска. Руководители же организаций смогут проверить достоверность данных с помощью специального сервиса.

Система проверки электронных пропусков для сотрудников столичных организаций была запущена 25 апреля. Проверку можно провести на сайте Московского инновационного кластера. В случае если предприниматель обнаружит несоответствия, он может воспользоваться специальной формой для изменений сведений о сотруднике для избежания аннулирования пропуска.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 27 апреля в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

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