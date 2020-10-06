В мэрии Москвы обсудили вопрос о закрытии трибун на матчах, проходящих под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в рамках усиления мер по профилактике коронавируса.

Как утверждает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники, городские власти могут как полностью закрыть доступ зрителей к футбольным матчам, так и частично ограничить их число. В зависимости от развития эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут быть введены уже в следующем туре Российской Премьер-лиги (РПЛ).

«Клубы уведомили об этом еще на прошлой неделе. Их также уведомили, что билетную программу придется корректировать», — сообщил собеседник портала.

Глава РПЛ Сергей Прядкин допустил возможность возвращения ограничений вплоть до закрытия трибун в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом.

«Мы убеждены, что болельщики — это душа футбола. Проведение матчей со зрителями — приоритетная задача РПЛ. На данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Однако сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун. К сожалению, мы видим, что во время матчей РПЛ зрители зачастую игнорируют меры безопасности, не все соблюдают масочный режим», — цитирует Прядкина «Спорт-Экспресс».

В связи с пандемией коронавируса сезон-2019/20 в РПЛ был приостановлен в марте, после трехмесячной паузы розыгрыш чемпионата возобновился. С начала нового сезона на матчах чемпионата России разрешенное число зрителей было увеличено в соответствии с рекомендациями местных властей, а в конце сентября было принято решение о разрешении продажи билетов для болельщиков гостевых команд.

В связи с резким подъемом заболеваемости в городе начинаем запускать эти дополнительные мощности. Сегодня открываем медицинские объекты в Сокольниках и Крылатском. pic.twitter.com/g9TcnuJNMY — Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 5, 2020

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 082) и Санкт-Петербурге (411). Эти цифры почти повторили антирекордные показатели 11 мая 2020 года, когда за сутки было выявлено 11 656 заболевших.