Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок «Фуд Сити», никаких проблем нет, фуры с товарами заехали на рынок, сообщил Mpravda.com глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Я сейчас с послом говорил, никаких проблем нет, абрикосы все распродали, а на «Фуд Сити» сегодня три фуры зашло, никаких проблем у них нет», — сказал Немерюк.

Как ранее заявил Mpravda.com глава дипмиссии Армении в РФ Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок «Фуд Сити» и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов. По его словам, накануне более 50 фур с армянской сельхозпродукцией «были блокированы» на территории рынка.

«Охрана предприятия направила их на отдельную площадку и заблокировала там, водители не имели возможность выйти и тем более передать груз. Им сказали, что армянские продукты не могут продаваться на территории рынка, и им предписали уехать»,- сказал Тоганян.

По словам посла, эти грузовики и другие фуры — около 100 штук — которые направлялись к «Фуд Сити», «получилось перенаправить в район МКАД и на прилегающие территории». Он также отметил, что когда представители посольства Армении поехали в «Фуд Сити», чтобы встретиться с гражданами, их сначала провели в отдельную комнату, а затем выпроводили силой в сопровождении охраны с территории рынка.

Тоганян отметил, что сотрудники посольства не пострадали, выразив при этом удивление, что на территории Москвы «создался некий национальный анклав», где «действуют законы иной страны».

«Фуд Сити» принадлежит компании «Киевская площадь», которая управляет активами бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева — одних из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве. Бизнесмены несколько лет подряд возглавляют составляемый журналом Forbes рейтинг российских рантье.