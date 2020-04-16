Около 13 тыс. сотрудников полиции патрулируют улицы столицы во время режима самоизоляции, введенного из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил в четверг, 16 апреля, в эфире телеканала «Россия 24».

«Это порядка 13 тыс. сотрудников полиции, 3 тыс. сотрудников Росгвардии и около тысячи дружинников», — цитирует Данчикова агентство городских новостей «Москва».

По его словам, они ежедневно патрулируют улицы мегаполиса и составляют протоколы, если фиксируют нарушения режима самоизоляции.

Затем эти протоколы передают уполномоченным сотрудникам административно-технической инспекции для вынесения постановления о сумме штрафа.

Данчинков уточнил, что в период с 11 по 16 апреля в Москве было составлено более 12 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции, передает RT. Общая сумма штрафов составила 50 млн рублей.

С вечера 29 марта в Москве и Московской области действует обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Период с 30 марта по 30 апреля объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Для передвижения пешком пропуск не требуется. Выходить на улицу по-прежнему можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала своего распространения в декабре прошлого года в китайском Ухане, охватил уже более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.