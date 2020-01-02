В 2020 году в Москве будет 70 бесплатных парковочных дней. Об этом в четверг, 2 января, рассказали в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

«Как и раньше, бесплатно оставить автомобиль в зонах платной парковки можно будет по воскресеньям и по праздникам», — отмечается в сообщении на сайте ведомства. На парковках с повышенным тарифом (380 руб./ч) бесплатно оставить автомобили можно будет только по праздникам — таких дней в 2020 году будет 21.

Как добавили в департаменте, плоскостные парковки со шлагбаумами работают по действующим тарифам и в праздники, и по воскресеньям.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами (МЦД), смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская» организованы специальные перехватывающие парковки.

При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых — от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.