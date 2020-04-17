Ходить в магазин или в аптеку можно неограниченное количество раз. Об этом 17 апреля заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны.

При этом, по словам депутата Мосгордумы Кирилла Щитова, для передвижения по городу пешком необходимо иметь при себе документ, подтверждающий место фактического проживания, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться.

По данным оперштаба на 17 апреля, в Москве за сутки зафиксировано 1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе на сегодняшний день выявлено 18 105 случаев инфицирования.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.