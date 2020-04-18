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В Подмосковье усилят контроль мест проживания мигрантов. Это общежития, хостелы, стройгородки и прочее. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области. Там отметили, что в регионе на миграционном учете состоят около 340 тысяч иностранных граждан, передает «Интерфакс».

Работодателям рекомендовано воздержаться от массовых увольнений трудовых мигрантов и по возможности оказывать им необходимые меры поддержки.

Наибольшее количество мигрантов проживают на территории городских округов Люберцы, Балашиха, Мытищи, Долгопрудный, Раменское, Домодедово, Подольск, Красногорск и в Одинцовском городском округе.

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